Gereksiz samimiyete dayanamayan 5 burç: Bu burçlar sınırlarının aşılmasına asla müsaade etmiyor...

Bazı burçlar için yakınlık zamanla ve güvenle gelir. Gereksiz samimiyet ise onların dengesini bozar, hatta tamamen geri çekilmelerine neden olabilir. Peki, sınırlarının aşılmasına asla müsaade etmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, gereksiz samimiyete dayanamayan 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burçları, ilk tanışmada ciddi ve kontrollüdür. Fazla samimiyet onları hemen soğutur. Zamanla doğal bir yakınlık oluşmasını tercih ederler.

2. BAŞAK BURCU

Başak, tanımadığı kişilerin gereğinden fazla içten davranmasına karşı hemen mesafe koyar. Kargaşa, fazla enerji ve yapay yakınlık onlara yapmacık gelir.

3. AKREP BURCU

Akrepler, kendilerini hemen açmayı sevmez. Birinin fazla içli dışlı olması, onlarda güvensizlik yaratır ve geri çekilmelerine neden olur.

4. KOVA BURCU

Kovalar kişisel alanına büyük önem verir. Tanışır tanışmaz samimi davranan kişiler, Kova burcunu hemen uzaklaştırabilir.

5. BOĞA BURCU

Boğa burçları sakin ve temkinli yaklaşır. Gereksiz samimiyet onların konfor alanına tehdittir ve bu durum kolayca rahatsız hissetmelerine yol açar.