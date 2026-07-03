Günün her anında 'kendiyle konuşma' ihtiyacı duyan 3 burç

Dışarıdan bakıldığında sessiz duran ama aslında zihninde bir orkestra yöneten, olayları kendi kendine tartışıp analiz eden o 3 burç...

1. İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizler'in zihninde sürekli iki farklı kişi tartışır. Biri "yap" der, diğeri "bekle". Bu içsel diyalog o kadar yoğundur ki, dışarıdan onları sürekli bir şeyleri planlıyor veya kendi kendilerine mırıldanıyor görebilirsiniz. Sorunlarını başkasına anlatmadan önce zihninde 40 kez prova yaparlar.

2. KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kova burcu, dünyayı kendi zihninde kurar. Bir olayı analiz ederken, o olayın olası tüm sonuçlarını kendi kendine konuşarak hesaplar. Onları bir köşede düşüncelere dalmış, sanki birileriyle tartışıyormuş gibi kaşlarını çatmış halde bulmanız çok normaldir; onlar aslında kendi fikirlerinin savunmasını yapıyorlardır.

3. BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıklar hayal dünyasında yaşarlar ve bu hayalleri sürekli kendi iç sesleriyle beslerler. Bir senaryo kurarlar, bu senaryoda yaşadıkları diyaloğu kendi içlerinde dile getirirler. Kendi kendilerine konuşmaları aslında duygularını dışa vurma ve o hayali dünyayı gerçek kılma çabasıdır.