Gurmeliği bir yaşam biçimi haline getirenler: Mutluluğu sadece 'iyi yemekte' bulan 3 burç!

30.05.2026 21:36:00
Haber Merkezi
Morali bozulduğunda hemen mutfağa koşan, yeni açılan restoranların menülerini ezbere bilen ve hayat mottosu "Yaşamak için yemek değil, yemek için yaşamak" olan burçlar...
Bazı insanlar için yemek yemek sadece hayatta kalmak için yapılan rutin bir biyolojik ihtiyaçtır. Ancak bazı burçlar vardır ki, onlar için bir yemeğin kokusu, içindeki baharatların uyumu veya o sosun kıvamı adeta birer sanat eseridir. Kötü geçen bir iş gününün, yaşanan bir tartışmanın veya genel bir keyifsizliğin ilacı onlar için pahalı terapiler değil, gerçekten iyi yapılmış bir tabaktır. İşte kalbine giden yol her zaman midesinden geçen o 3 gurme burç...

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Zodyak'ın tartışmasız en büyük gastronomi uzmanıdır. Venüs’ün çocukları oldukları için beş duyusuna hitap eden her şeye, özellikle de yemeğe aşıklardır. Sıradan, baştan savma yapılmış bir yemek bir Boğa'nın gününü tamamen mahvedebilir. Kaliteli malzemeyi uzaktan tanırlar. Onlar için mükemmel bir akşam, şık bir masada, acele etmeden, her lokmanın tadını çıkararak geçirilen o huzurlu saatlerdir.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçlerin yemekle kurduğu bağ tamamen duygusaldır. Onlar için yemek yemek ve yemek yapmak, sevgiyi göstermenin en samimi yoludur. Annelerinin yaptığı o eski tarifleri yaşatmayı çok severler. Ruhsal olarak yorgun veya kırgın hissettiklerinde, kendilerini mutfakta hamur yoğururken veya ocakta ağır ağır kaynayan bir çorbanın başında bulurlar. Mutfak, onların kendilerini en güvende hissettiği şifa alanıdır.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslanların gurmeliği işin ihtişamı ve sunumuyla ilgilidir. Sadece lezzetli olması yetmez; o tabağın masaya gelişi, görselliği ve mekanın aurası da birinci sınıf olmalıdır. Yeni açılan, popüler ve herkesin yer bulamadığı o lüks restoranları ilk onlar keşfeder. Davet verdiklerinde ise konuklarına sıradan bir akşam yemeği değil, gurme lezzetlerin ve özel sunumların havada uçuştuğu görkemli bir şölen sunarlar.

