Hayatından hiçbir şekilde memnun kalmayan 4 erkek burcu: Bu burçlar kronik huzursuzluk çekiyor

İlişki ve karakter psikolojisinde "kronik tatminsizlik" olarak adlandırılan bu durum, Zodyak'ın bazı erkek temsilcilerinde bir savunma mekanizması veya motivasyon kaynağı olarak çalışır. Onlar için zirveye ulaşmak veya en iyi şartlara sahip olmak bile şikayet edecek bir detay bulmalarına engel olamaz. İşte ne yaparsanız yapın tam anlamıyla mutlu etmekte zorlanacağınız, hayatından bir türlü memnun kalmayan o 4 erkek burcu...

BAŞAK ERKEĞİ

Başak erkeğinin hayatından memnun kalmamasının temel nedeni, zihnindeki o ulaşılamaz "kusursuz şablon"dur. Hayatı, ilişkileri ve işleri sürekli bir mikroskop altında inceler gibi didik didik eder. En mutlu anında bile masadaki eğri duran bir bardağa veya partnerinin söylediği ufacık bir kelimeye takılarak günün tüm büyüsünü bozabilir. Onun için hayat, düzeltilmesi gereken bitmek bilmeyen bir hatalar listesidir. Bu aşırı eleştirel yapı, en başta kendi iç huzurunu tüketir.

OĞLAK ERKEĞİ

Oğlak erkeği için başarı ve güç, sonu gelmeyen bir merdiven gibidir. Bir hedefi gerçekleştirdiği an, onun tadını çıkarmak yerine gözünü bir sonraki daha yüksek hedefe diker. Maddi ve kariyer anlamında ne kadar yükselirse yükselsin, içindeki "ya bir gün her şeyi kaybedersem" korkusu ve yetersizlik hissi nedeniyle hayat kalitesinden hiçbir zaman tam anlamıyla memnun kalmaz. Onun dünyasında dinlenmek suçluluk duygusu yaratır, bu da onu sürekli gergin ve memnuniyetsiz bir adama dönüştürür.

AKREP ERKEĞİ

Akrep erkeğinin memnuniyetsizliği, hayata karşı duyduğu o derin şüphe ve güvensizlikten beslenir. İşler ne kadar yolunda giderse gitsin, Akrep erkeği arkasında mutlaka gizli bir oyun, bir bit yeniği veya yaklaşan bir fırtına arar. Huzurlu ve sakin bir hayat ona "fırtına öncesi sessizlik" gibi geldiği için bir türlü rahat nefes alamaz. Sürekli bir kriz yönetimi modunda yaşaması, hayatın sunduğu basit güzellikleri ve neşeyi ıskalamasına neden olur.

İKİZLER ERKEĞİ

İkizler erkeğinin memnuniyetsizliği, Başak veya Oğlak gibi derin kaygılardan değil, "çabuk sıkılmaktan" kaynaklanır. Bir duruma, bir işe veya bir ilişkiye ne kadar büyük bir hevesle başlarsa başlasın, rutin başladığı an heyecanını kaybeder. "Hayat bundan mı ibaret?" sorusunu zihninde sürekli evirip çevirir. Sahip olduğu hayatı yaşarken aklı hep seçmediği diğer alternatiflerde kaldığı için, elindeki gerçeklikle hiçbir zaman tam olarak barışamaz ve hep bir arayış içinde kalır.