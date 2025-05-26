Hayatta hep geride kalmış hisseden 4 erkek burcu: Bu burçlar hep bir adım geride kalıyor

Hayat yolculuğu her burç için aynı hızda ilerlemez. Bazı erkekler, çevresindekiler başarıdan başarıya koşarken kendilerini sürekli geride kalmış gibi hisseder. Ne yapsalar olmuyor, hep bir şeyler eksik, hep bir tren kaçıyor. Astrolojiye göre bunun burçlarla da ilgisi olabilir. İşte hayatla arası zaman zaman bozulabilen, “ben neden yetişemiyorum?” sorusunu en çok soran dört erkek burcu...

YENGEÇ BURCU

Duygularını ağırdan alan Yengeç erkeği, çoğu zaman geçmişte yaşar. Eski hatıralar, yarım kalan ilişkiler ve pişmanlıklar, onun geleceğe adım atmasını geciktirir. Güvende hissetmediği sürece risk almaz, bu da kariyer ve sosyal yaşamda geride kalmasına neden olabilir. Genellikle “keşke daha önce fark etseydim” cümlesi dilindedir.

BALIK BURCU

Hayalleri gerçeklerden daha renkli olan Balık erkeği, somut adımlar atmakta zorlanır. Hayatı içsel olarak çok derin yaşar ama dış dünyaya ayak uydurmakta geç kalır. Bu yüzden fırsatları kaçırır, harekete geçmek için doğru anın gelmesini beklerken o an çoktan geçmiş olur. Kendini çoğu zaman bir “gecikmiş mucize” gibi hisseder.

TERZİ BURCU

Kararsızlığıyla bilinen Terazi erkeği, karar vermeye çalışırken fırsatlar elinden kayıp gider. Herkes çoktan başlamışken o hâlâ “doğru zaman mı?” diye düşünür. Dengede kalma isteği onu temkinli yapar ama bu da çoğu zaman pasif kalmasına yol açar. Hayatın hızına yetişemediğinde kendini yetersiz hissedebilir.

OĞLAK BURCU

İlginçtir ama planlı Oğlak erkeği de kendini geride kalmış hissedebilir. Çünkü çıtayı o kadar yükseğe koyar ki, ulaştığında bile tatmin olmaz. Kendi başarılarını küçümseyerek, hep daha iyisini isteyen bu burç erkeği, aslında önde olsa da kendini hep geride sanır. Kendi baskısı altında ezilebilir.