Her konuda haklı olduğunu düşünen 5 burç: Bu burçlara bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmak fazlasıyla zor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki; onların bakış açısına göre olayların doğrusu kendi düşündükleridir. Tartışmalarda geri adım atmayı sevmezler, fikirlerinin sorgulanmasından hoşlanmazlar ve çoğu zaman haklı olduklarına yürekten inanırlar. Peki, hangi burçlara bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmak fazlasıyla zor olabilir? İşte, her konuda haklı olduğunu düşünen 5 burç...





1. KOÇ BURCU

Koç burcu doğuştan liderdir. Cesareti ve özgüveni sayesinde fikirlerini savunurken hiç tereddüt etmez. Onun için çoğu zaman kendi bakış açısı en doğrusudur. Karşısındaki kişiye hak vermek Koç için kolay değildir, çünkü hata yapmaktan pek hoşlanmaz. Onun dünyasında "ben bilirim" cümlesi sıkça yer alır.





2. BAŞAK BURCU

Başak burcu analitik düşünür, her ayrıntıyı hesaplar. Konu ne olursa olsun, mantıklı açıklamalarla haklılığını savunur. Çoğu zaman karşısındakini detaylara boğarak ikna etmeye çalışır. İnce eleyip sık dokuduğu için hata yapma payını en aza indirdiğini düşünür ve bu yüzden de haklı olduğuna inanır.





3. ASLAN BURCU

Aslan burcu için itibar ve gurur çok önemlidir. Eleştirilmek ya da yanlışlanmak Aslan'ın pek tahammül edebileceği bir durum değildir. Karşısındaki ne söylerse söylesin, Aslan kendi düşüncesinin üstün olduğuna inanır. Ona göre; fikirleri, sezgileri ve kararları tartışılamaz.





4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu tecrübeye ve bilgiye çok önem verir. Olaylara duygudan çok mantıkla yaklaşır. Yıllar içinde edindiği birikimi sayesinde kendini sık sık haklı pozisyonda bulur. Genelde de çevresi ona haksız diyemez, çünkü çoğu zaman gerçekten sağlam argümanları vardır.





5. KOVA BURCU

Kova burcu sıra dışı fikirleriyle bilinir. Farklı düşündüğü için genelde tartışmaların sonunda kendini daha geniş bir perspektiften haklı çıkarır. Kendi düşüncelerini özgün ve ilerici gördüğü için çoğu zaman diğerlerinin bakış açısını geri kafalı ya da dar görüşlü bulabilir.



