Her şeyden şikayet eden 3 burç: Bu burçlar yaşam enerjinizi emebilir

Gündelik hayatın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bazı insanlar bu süreci çevreleri için daha da çekilmez hale getirebiliyor. Uzman astrologların analizlerine göre, Zodyak kuşağındaki bazı temsilciler kronik bir mutsuzluk ve şikayet döngüsüyle hareket ediyor. Bu burçlar için her olumlu gelişmenin altında bir "ama" gizlidir ve onların yanında geçirdiğiniz birkaç saat, kendinizi duygusal olarak tükenmiş hissetmenize neden olabilir. İşte, "hayatın tüm yükü benim omuzlarımda" mottosuyla dolaşan, enerjinizi adeta bir vakum gibi çeken o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Başakların şikayet mekanizması onların aşırı detaycı ve mükemmeliyetçi yapısından beslenir. Dünyadaki hiçbir şeyin tam olarak istediği standartta olmadığını düşündüğü için, en küçük aksaklığı bile devasa bir kriz gibi anlatabilir. Eleştirel dilleri sadece kendilerine değil, çevrelerindeki her şeye yöneliktir; bu da Başak burcuyla vakit geçirenlerin sürekli bir "yetersizlik" veya "huzursuzluk" hissetmesine yol açar. Onlar için şikayet etmek, aslında bir "düzeltme" girişimidir ancak karşı taraf için bu durum bitmek bilmeyen bir memnuniyetsizlik senfonisidir.

YENGEÇ BURCU

Yengeçlerin şikayetleri genellikle duygusal bir melankoli ve geçmişin yükleriyle soslanmıştır. Yaşadığı en ufak bir talihsizliği bile "kaderin cilvesi" veya "insanların vefasızlığı" olarak nitelendirip, saatlerce dert yanabilirler. Onların enerji emen tarafı, çözüm aramaktan ziyade sadece dinlenilmeyi ve acınmayı istemeleridir. Bir Yengeç burcuna teselli vermeye çalışırken kendinizi onun dramatik dünyasında kaybolmuş ve tüm neşenizi yitirmiş bir halde bulabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için şikayet konusu genellikle iş hayatı, sorumluluklar ve hayatın ne kadar "zor" olduğudur. Her şey yolunda gitse bile, Oğlak burcu mutlaka gelecekte yaşanabilecek olası bir felaketi gündeme getirerek ortamın havasını ağırlaştırır. "Çok çalışıyorum ama karşılığını alamıyorum" veya "Herkes benim üzerime yıkılıyor" temalı serzenişleri, çevrelerindekilerde büyük bir suçluluk ve yorgunluk hissi yaratır. Onların pesimist (karamsar) yaklaşımları, en neşeli ortamları bile bir anda bir "kriz masasına" çevirebilir.