Her şeyi eleştiren 4 burç: Bu burçlar kusursuzluğu arıyor

İlişki psikolojisinde "yüksek seçicilik ve standart belirleme" olarak adlandırılan bu durum, Zodyak'ın bazı temsilcilerinde adeta bir karakter standardıdır. Onlar bir filme gittiğinde yönetmenin hatasını, bir restoranda yemeğin tuzunu veya partnerinin giyim tarzını acımasızca masaya yatırabilirler. İşte her şeyi eleştiren, standardı yüksek o 4 burç:

BAŞAK BURCU

Başak dendiğinde Zodyak'ta akan sular durur ve sahne Başak burcunundur. Başakların zihni adeta bir hata tespit yazılımı gibi çalışır. Girdikleri bir odadaki yamuk tabloyu, konuşulan bir cümledeki dil bilgisi hatasını veya bir projedeki mantık açığını saniyeler içinde fark ederler. Onlar için eleştiri bir yaşam biçimidir; çünkü dünyadaki her şeyin daha kusursuz, daha organize ve daha verimli olabileceğine inanırlar. Niyetleri yapıcı olsa da, bu bitmek bilmeyen düzeltme arzusu çevrelerindekileri bazen yorabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar hayatı ciddiyet, başarı ve hiyerarşi üzerine kurarlar. Onların eleştirileri genellikle "Yetersizlik, disiplinsizlik ve kurallara uymama" ekseninde döner. Bir Oğlak burcu, karşısındaki insanın iş yapış biçimini, zaman yönetimini veya hayata karşı ciddiyetsiz duruşunu çok sert bir şekilde eleştirebilir. Lafı dolandırmadan, profesyonel bir yönetici edasıyla hataları yüzünüze vururlar. Onların onayını almak zordur; çünkü kendi standartları da arşa uzanmaktadır.

AKREP BURCU

Akreplerin eleştiri tarzı Başak veya Oğlak gibi somut detaylar üzerinden yürümez. Akrep burcu, insanların samimiyetsizliklerini, gizli niyetlerini ve psikolojik zayıflıklarını eleştirir. Karşısındaki kişinin takındığı maskenin altındaki defoları görür ve bunu en can acıtıcı, en iğneleyici kelimelerle yüzeyleştirir. Stratejik ve keskin zekası sayesinde, yaptığı tek bir eleştiriyle karşınızda savunmasız kalmanıza neden olabilir. Onun eleştirileri genellikle tam isabettir ve derinden sarsar.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu ilk bakışta eğlenceli ve uyumlu görünse de, entelektüel ve sözel düzeyde tam bir eleştirmendir. İkizlerin eleştiri okları genellikle insanların fikirlerine, mantık hatalarına ve tutarsız konuşmalarına yönelir. Bir tartışma esnasında söylediğiniz bir çelişkiyi anında yakalar ve bunu zekice bir espriyle veya ironiyle karışık bir şekilde yüzünüze vurur. Her konuda bir fikri olduğu için, çevresindeki gelişmeleri ve insanları zihinsel olarak sürekli oylamaktan ve eleştirmekten geri duramaz.