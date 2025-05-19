Hiçbir zaman büyüyemeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar hayatlarını koca bir bebek olarak yaşıyor

Bazı erkekler vardır; yaşları ilerler ama hâlâ çoraplarını annesine yıkatmak ister gibi davranırlar. Hayatın ciddi taraflarıyla yüzleşmek yerine kahkahalara, spontane kararlara ve bazen de ergen triplerine sarılırlar. Astrolojiye göre bunun nedeni sadece karakter değil, burçlarının onlara yüklediği bazı özellikler de olabilir. İşte yetişkin bedende çocuk ruhlu, büyümeyi inatla reddeden 4 erkek burcu...

YAY BURCU

Macera onun kanında var! Sorumluluk almaktan hoşlanmayan, plansızlığı yaşam tarzı haline getirmiş Yay erkeği, ilişkilerde de arkadaş gibi davranmayı sever. Ciddiyetten çok eğlenceyi arar, bu yüzden duygusal anlamda “olgunlaştı” demek zordur. Ona ayak uydurursanız her gün yeni bir serüvenin içinde olursunuz; ama gelecekle ilgili konuşmaya başladığınız anda gözleri kaçamak bakışlara geçebilir.

İKİZLER BURCU

Zekâsı ve esprili yapısıyla sizi hemen etkileyebilir. Ancak aynı hızla dikkatini kaybedip başka bir konuya ya da kişiye yönelebilir. İkizler erkeği, sorumluluklardan kaçmanın bir yolunu mutlaka bulur. Sürekli değişen ruh halleri ve karar verememe hali, onu duygusal olarak “hep bir genç delikanlı” seviyesinde bırakır. Ciddiyet ondan değil, belirsizlik ondan sorulur.

BALIK BURCU

Hayalperest Balık erkeği, gerçek dünya yerine kendi masalında yaşamayı tercih eder. Sorumluluklar ona ağır gelir; duygusal yükümlülüklerden de zaman zaman kaçabilir. Drama yaratmayı sever, bazen gereksiz alınganlıklarla çocukça tepkiler verebilir. Onu anlamak sabır ister çünkü içindeki çocuk, her şeye önce kırılır, sonra kaçar.

KOÇ BURCU

İnatçı, aceleci ve rekabetçi Koç erkeği, genellikle “Ben istedim oldu” mantığıyla hareket eder. Kaybetmeyi sevmez, sabırsızdır ve çoğu zaman olaylara olgun bir yerden yaklaşmak yerine patlamaya hazır bir volkan gibi davranır. Onunla birlikte olmak adeta bir çocukla oyun oynamaya benzer: Eğlenceli ama yorucu. Büyümek mi? O daha oyuncağını paylaşmayı bile tam öğrenemedi!