Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu günlük yorumu:
Sevgili hayatınızda kaos ve krizler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ne yöne gideceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Gereksiz harcamalar yapmayın, düşüncesizce risk almayın, Hata yapmaya açık bir zaman dilimi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu