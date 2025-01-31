Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, bugün biraz uyanık olman ve zihnini elinden geldiğince berrak tutman gerekiyor. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Yanlış kararlar verebilir veya sevdiklerini yanlış anlayabilirsin. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık ol. Bir anlık dalgınlığın suiistimal edilebilir.
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