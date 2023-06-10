Günlük Burç Yorumları: 11 Haziran Pazar İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 10 Haziran 2023 - 17:30

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.