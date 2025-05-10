Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün iş hayatınız, yaşam alanınızın düzeni veya sağlık konuları gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenmek gerekebilir. Önemli kişilerle görüşmek ve kalıcı olmasını istediğiniz kararlar için uygun bir gün değil. Ertelediğiniz işlerinizi bugün bitirebilirsiniz.
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