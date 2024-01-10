Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ocak 2024 - 16:18

Güncelleme: 10 Ocak 2024 - 16:18

İkizler burcu ve yükselen ikizler:

Sevgili ikizler, ilgi alanlarınıza zaman ayırın. Sorumluluklarınızdan biraz sıyrılmak ve kafanızı boşaltmak için kaçabileceğiniz alanlar yaratmanız gerekiyor. Konuların üzerine gitmek bugün mantıklı olmayabilir. Biraz durup kendinizi dinleyin. Ne istediğinize karar verin.