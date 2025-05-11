Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mayıs 2025 - 16:18

Güncelleme: 11 Mayıs 2025 - 16:18

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İş hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, herkese güvenmeyin. Evcil hayvanlarınız varsa bugün onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.