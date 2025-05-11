Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İş hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, herkese güvenmeyin. Evcil hayvanlarınız varsa bugün onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
- CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu!
- Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması
- O şehirde fark 2 katı aştı!
- 12 yıl sonra aynı senaryolar
- İşte Çalık Holding'in vergi karnesi!
- 'Stratejik bir algı operasyonu, iç kliklere gözdağı...'
- Memuriyete yeni yaş şartı geliyor