Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İlişkilerinizde ağzınızdan çıkana biraz dikkat etmeniz gereken bir gün sevgili ikizler. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bugün radikal kararlar almasanız iyi edersiniz. Ticari konular, alışverişler, anlaşmalar açısından zorlayıcı görünüyor. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi