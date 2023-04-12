Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, sevdiğiniz etkinliklere zaman ayırın. Zihninizi biraz boşaltmalı ve motive olmalısınız. Konuların üzerine gitmek bugün çözümsel bir yaklaşım değil. Akışına bırakın. Kafanızı dağıtacak etkinlikler bulun ve mutlaka katılın.
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