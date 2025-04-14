Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İş hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, herkese güvenmeyin. Evcil hayvanlarınız varsa bugün onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Para çekme limitleri değişti
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'