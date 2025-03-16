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Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Mart 2025 - 15:53

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün iş hayatınız, yaşam alanınızın düzeni veya sağlık konuları gündemde olabilir. Yanlış anlaşılmaların olabileceği bir gün. Önemli görüşmeler ve kararlar için uygun bir gün değil. Yarım kalan işlerinizi bugün bitirebilirsiniz. 


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