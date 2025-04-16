Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz yıpratıcı olabilir sevgili ikizler. İletişim kurmak zorunda olduğunuz kişileri anlamaya çalışmak zorlaşabilir. Kendinizi biraz zorladığınızda karşınızdaki kişilerde de haklı yönler bulabileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Opet çalışanı Atatürk'e küfretti: Açıklama geldi