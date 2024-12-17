Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yeni anlaşma ve sözleşmeler için uygun bir gündeşiniz. Özgüveninizi ve pratik zekanızı ön plana atarak daha büyük işler başarabilirsiniz. Dileklerinizin gerçekleşeceği, hayallerinize bir adım daha yaklaşabileceğiniz bir gün. Şanslısınız.
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