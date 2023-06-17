Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sabah saatleri oldukça hareketli ve enerjik olacaksınız fakat günün ikinci yarısı ekonomik anlamda önemli kararlar almanız için zorlayıcı olabilir. Planlı programlı hareket etmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.
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