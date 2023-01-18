Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Ortada bu kadar gerileceğiniz bir durum yok ama siz gerginsiniz. Sinir sisteminiz çok hassas.. Sakinlikle sorunları çözebilecekken aceleci tavırlarınız akışı bozuyor. Araştırın, keşfedin; kararlarınızdan vazgeçmeyin. Bilginin gücü elinizde, doğru kullanabilirseniz isteklerinize kavuşacaksınız.
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