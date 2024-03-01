Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Finansal açıdan kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor. Siz kararlı oldukça yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bir yandan üzerinize vazife olmayan sorumluluklar üstlenirken bir yandan bu durumdan şikayetçi olmanız sizi kendinizden uzaklaştırıyor. Durup düşünmek için harika zamanlar..
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