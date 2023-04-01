Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 19:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün yakın çevren, kardeşler, aile gibi gördüğün insanlar ve eğitim konuları özellikle sabah saatlerinde gündeminde olacak. Öğle saatlerinden itibaren taşınma, yer değişikliği veya ailevi konularda sıkıntılı olaylar veya anlaşmazlıklar yaşanabilir. Detaylara takılmadığın ölçüde kolay atlatacaksın.



