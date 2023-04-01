Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün yakın çevren, kardeşler, aile gibi gördüğün insanlar ve eğitim konuları özellikle sabah saatlerinde gündeminde olacak. Öğle saatlerinden itibaren taşınma, yer değişikliği veya ailevi konularda sıkıntılı olaylar veya anlaşmazlıklar yaşanabilir. Detaylara takılmadığın ölçüde kolay atlatacaksın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı