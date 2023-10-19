Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün soğukkanlı olmanı gerektirecek ufak tefek krizler yaşayabilirsin sevgili ikizler. Hızlı ve fevri kararlar vermemen gereken bir gün. Sağlık sorunların tetiklenebilir. İçine attığın ne varsa sevdiklerinle paylaşmak çok iyi hissettirecek.
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