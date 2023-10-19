Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Ekim 2023 - 18:04

Güncelleme: 19 Ekim 2023 - 18:04

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün soğukkanlı olmanı gerektirecek ufak tefek krizler yaşayabilirsin sevgili ikizler. Hızlı ve fevri kararlar vermemen gereken bir gün. Sağlık sorunların tetiklenebilir. İçine attığın ne varsa sevdiklerinle paylaşmak çok iyi hissettirecek.