Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Kendinizi ifade etmeye çalışırken sürekli yanlış anlaşılıyor olmanızın sizinle alakası yok. Yanlış kişilere değer veriyorsunuz. Dalgınlıkla gelen kazalara ve unutkanlıklara dikkat edin. Alışveriş ve ticari ilişkilerinizde aldatılabilirsiniz.
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