Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili ikizler. Düşünmeden karar almayın. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Radikal kararlar için uygun bir gün değil..
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!