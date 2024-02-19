Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün ekonomik anlamda yeniliklere ve pozitif gelişmelere açık bir enerji var sevgili ikizler. Yaşadığınız ekonomik sıkıntılara çözüm olacak kişilerle tanışabilirsiniz. Sağlığınıza biraz özen göstermelisiniz. Olası sorunların daha fazla büyümemesi için bir an önce önleminizi alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Feyza Altun'a gözaltı!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!