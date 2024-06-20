Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gündesiniz. Hayatınızdaki güzellikleri görmeye çalışın. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Başlangıçlar yaparken eksiklerinizi gözden geçirirseniz ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- OYAK’ta neler oluyor!
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- Üç kardeş hayatını kaybetti
- Toni Kroos tarihe geçti
- Kredi kartlarına düzenlemeler yolda!
- 'Değişimi ilk dile getiren İmamoğlu'ydu'
- Batshuayi Galatasaray'a