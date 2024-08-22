Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Geleceğinizi şekillendirmek adına önemli adımlar atacağınız bir gün sevgili ikizler. Arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Aceleci davranmamaya çalışın. Düşünerek hareket ettiğinizde olayların farklı yönlerini de görebileceksiniz.
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