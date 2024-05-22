Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz yıpratıcı olabilir sevgili ikizler. İletişim kurmak zorunda olduğunuz kişileri anlamaya çalışmak zorlaşabilir. Kendinizi biraz zorladığınızda karşınızdaki kişilerde de haklı yönler bulabileceksiniz.
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