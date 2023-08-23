Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün yakın ikili ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Dengeyi kurmakta zorlandığınız insanlara karşı biraz daha mesafeli durmalısınız. Sabrettiğiniz konularda gelişmeler var. Problemler karşısında pozitif bir tavır sergilemek lehinize olacak.
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