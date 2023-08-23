Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Ağustos 2023 - 17:48

Güncelleme: 23 Ağustos 2023 - 17:48

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün yakın ikili ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Dengeyi kurmakta zorlandığınız insanlara karşı biraz daha mesafeli durmalısınız. Sabrettiğiniz konularda gelişmeler var. Problemler karşısında pozitif bir tavır sergilemek lehinize olacak.



