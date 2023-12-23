Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Oldukça hareketli, aktif bir gün sizi bekliyor. Yeni başlangıçlara hazırsınız. Hayatın her alanında kararsız kaldığınız konuları bugün netliğe kavuşturabilirsiniz. Eğitim, kısa seyahatler ve ticaret alanında şanslı etkiler var. Kendinize inanın..
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- Kimlikleri açıklandı!
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- İkiz bebeklere sahip olma ihtimali yüksek olan 4 burç
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı!