Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Haziran Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün yalnız kalmak istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir. Aile gibi gördüğünüz insanlarla vakit geçirmek, onlardan yardım almak iyi gelecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Borcu olanlara kötü haber: '1 Temmuz'u geçirmeyin!'
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Kılıçdaroğlu: Adaylığım size bağlı
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!