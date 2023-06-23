Günlük Burç Yorumları: 24 Haziran Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 23 Haziran 2023 - 17:30

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün yalnız kalmak istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir. Aile gibi gördüğünüz insanlarla vakit geçirmek, onlardan yardım almak iyi gelecektir.