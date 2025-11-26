Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu

26.11.2025 15:59:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Zihin berrak, duygular ise daha mesafeli. Öğrenme, araştırma veya bir konuda derin düşünme eğilimi artabilir. Kendini ifade ederken daha özgün bir tavır takınabilirsin. Fikirsel özgürlük çok değerli geliyor.