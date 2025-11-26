Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

Zihin berrak, duygular ise daha mesafeli. Öğrenme, araştırma veya bir konuda derin düşünme eğilimi artabilir. Kendini ifade ederken daha özgün bir tavır takınabilirsin. Fikirsel özgürlük çok değerli geliyor.