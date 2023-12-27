Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün ekonomik anlamda yeniliklere ve pozitif gelişmelere açık bir enerji var sevgili ikizler. Yaşadığınız ekonomik sıkıntılara çözüm olacak kişilerle tanışabilirsiniz. Sağlığınıza biraz özen göstermelisiniz. Olası sorunların daha fazla büyümemesi için bir an önce önleminizi alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski TGRT Spikeri sessizliğini bozdu
- Kabine toplantısı iptal edildi
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
- AYM üyelerine 'gözaltı' esprisi
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- 'Uygulanacak yaptırımları hayal bile edemezsiniz'
- AYM'den 'Can Atalay' açıklaması
- Deprem bölgesinde alelacele 'boşaltın' talimatı
- Akşener, DEM Parti'yi hedef aldı!
- DEM Parti önünde gerginlik!