Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, yakın gördüğünüz kişilerle keyifli vakit geçireceğiniz bir gün sizi bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler varsa buzları eritmek için harika; sevginizi gösterebileceğiniz, sevgiyi hissedebileceğiniz, değerli hissedeceğiniz bir zaman aralığı.
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