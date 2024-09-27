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Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Eylül 2024 - 16:34

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, yakın gördüğünüz kişilerle keyifli vakit geçireceğiniz bir gün sizi bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler varsa buzları eritmek için harika; sevginizi gösterebileceğiniz, sevgiyi hissedebileceğiniz, değerli hissedeceğiniz bir zaman aralığı.


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