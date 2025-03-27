Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Hayatınızdaki belirsizliklere tahammülünüz kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Ne istediğinizi bilmeniz bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Gerginliğinizin sebebi dış etkenler değil. Kararlı olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gürcistan’daki çatışmayı 'Saraçhane' diye paylaştı
- Yine otel yangını yine facia!
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- Özel'den Bahçeli'ye jet ‘Saraçhane’ yanıtı!
- Bayram tatili 9 güne çıktı!
- CHP'li iki vekil İBB soruşturmasına dahil edildi!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?