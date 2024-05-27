Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sosyal çevrenizle güzel vakit geçirebilirsiniz bugün sevgili ikizler. Hayatınızda çözmekte zorlandığınız konular varsa arkadaşlarınızın da desteğiyle bugün çözüme kavuşturabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşın. Paylaşmak tüm yükünüzü hafifletecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 1 kişi gözaltına alındı
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!
- 'Hedef iç çatışma'
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ne görüştüğünü açıkladı
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- Fenerbahçe'nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi
- CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru