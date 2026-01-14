Oyuncu Ufuk Bayraktar 'yağma' suçlamasıyla hakim karşısında

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine ‘seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında, Beyoğlu’nda bir işletmeye giderek “koruma” adı altında para istediği, talebin reddedilmesi üzerine işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Bayraktar’ın, işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek yumrukla saldırdığı ileri sürüldü. İddianamede, müşteki Ahmet P. ile şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş yer aldı.

İddianameye göre, şüpheliler Ahmet P.’ye ait işletmeye giderek bir süre oturdu. Daha sonra Bayraktar’ın, işletme sahibine telefon ekranında “Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız” yazısını göstererek, “Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira verin. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum” dediği iddia edildi.

İddianamede, işletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine Bayraktar’ın önce ücreti haftalık 10 bin liraya düşürdüğü, daha sonra da “Sonra görüşeceğiz” diyerek mekândan ayrıldığı anlatıldı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından bir süre mekâna gelmeyen şüphelilerin, 20 Ağustos 2025’te yeniden iş yerine döndüğü, Bayraktar’ın bu kez müştekiye yumrukla saldırdığı ileri sürüldü.

Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla "İş yerinde birden fazla kişiyle yağma" suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.