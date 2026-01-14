Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu Ufuk Bayraktar 'yağma' suçlamasıyla hakim karşısında

Oyuncu Ufuk Bayraktar 'yağma' suçlamasıyla hakim karşısında

14.01.2026 10:36:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Oyuncu Ufuk Bayraktar 'yağma' suçlamasıyla hakim karşısında

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine saldırdığı iddiası ve "yağma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine ‘seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında, Beyoğlu’nda bir işletmeye giderek “koruma” adı altında para istediği, talebin reddedilmesi üzerine işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Bayraktar’ın, işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek yumrukla saldırdığı ileri sürüldü. İddianamede, müşteki Ahmet P. ile şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş yer aldı.

İddianameye göre, şüpheliler Ahmet P.’ye ait işletmeye giderek bir süre oturdu. Daha sonra Bayraktar’ın, işletme sahibine telefon ekranında “Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız” yazısını göstererek, “Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira verin. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum” dediği iddia edildi.

İddianamede, işletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine Bayraktar’ın önce ücreti haftalık 10 bin liraya düşürdüğü, daha sonra da “Sonra görüşeceğiz” diyerek mekândan ayrıldığı anlatıldı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından bir süre mekâna gelmeyen şüphelilerin, 20 Ağustos 2025’te yeniden iş yerine döndüğü, Bayraktar’ın bu kez müştekiye yumrukla saldırdığı ileri sürüldü.

Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla "İş yerinde birden fazla kişiyle yağma" suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. 

İlgili Konular: #Ufuk Bayraktar

İlgili Haberler

'Haraç' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk açıklama!
'Haraç' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk açıklama! Oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu ilçesindeki bir mekandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Bayraktar daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Oyuncu, hakkında adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Bayraktar hakkında yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı getirildi. Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Bayraktar, "Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir" dedi.
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: 3 yaralı Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.
Son dakika... Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın 12 yıla kadar hapsi istendi!
Son dakika... Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın 12 yıla kadar hapsi istendi! Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar’ın esnaftan haraç istemek için dükkanı bastığı ve yumruk attığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bayraktar’ın “İşyerinde Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma” suçundan 7.5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.