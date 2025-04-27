Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kendinizle baş başa kalmak istiyor olabilirsiniz. Ekonomik konularla alakalı veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyor. Biraz içinize dönüp ne istediğinize karar vermeniz lazım. Kafanız netleştiğinde daha hızlı ilerleyeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı