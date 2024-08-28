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Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Ağustos 2024 - 15:57

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün ekonomik anlamda yeniliklere ve gelişmelere açıksınız sevgili ikizler. Yaşadığınız maddi sıkıntılara çözüm olacak kişilerle tanışabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Duygusal kararlar almayın. Sağlığınıza özen gösterin.


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