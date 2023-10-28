Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün uzun zamandır devam eden sağlık sorunlarınız varsa çözüme kavuşmaya çok yakın olacaksınız. Ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz. Konulara çözümsel yaklaşmak ve sorumluluk almak kurtarıcı olacaktır. Harekete geçmelisiniz.
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