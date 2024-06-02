Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün uzun zamandır devam eden sağlık sorunlarınız varsa çözüme kavuşmaya çok yakın olacaksınız. Ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz. Konulara çözümsel yaklaşmak ve sorumluluk almak kurtarıcı olacaktır. Düşünüp durmaktan ziyade elinizi taşın altına koymalısınız.
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