Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Finansal açıdan kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor. Siz kararlı oldukça yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bir yandan üzerinize vazife olmayan sorumluluklar üstlenirken bir yandan bu durumdan şikayetçi olmanız sizi kendinizden uzaklaştırıyor. Durup düşünmek için harika zamanlar...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- Çok sayıda yaralı var!
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- 'Dikkat eksikliği sayesinde ayakta kaldılar...'
- 4 ilin emniyet müdürü değişti!
- Özel'den Erdoğan'a çağrı!
- İsmail Kartal'dan Fred kararı!