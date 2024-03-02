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Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Mart 2024 - 16:35

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Finansal açıdan kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor. Siz kararlı oldukça yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bir yandan üzerinize vazife olmayan sorumluluklar üstlenirken bir yandan bu durumdan şikayetçi olmanız sizi kendinizden uzaklaştırıyor. Durup düşünmek için harika zamanlar...



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