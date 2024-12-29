Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, geleceğe yönelik neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumda olabilirsiniz. Geçici bir süreç. Bugün düşüncesizce adımlar atmayın, harcamalarınıza dikkat edin. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi. Yeni kararlar almalı ve sabırlı olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Tandoğan sonrası
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu