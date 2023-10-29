Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ekim 2023 - 17:00

Güncelleme: 29 Ekim 2023 - 17:00

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu: günlük yorumu:

Bugün uzun zamandır devam eden sağlık sorunlarınız varsa çözüme kavuşmaya çok yakın olacaksınız. Ruhsal anlamda biraz gergin hissedebilirsiniz. Konulara çözümsel yaklaşmak ve sorumluluk almak kurtarıcı olacaktır. Harekete geçmelisiniz.



