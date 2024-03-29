Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mart 2024 - 16:14

Güncelleme: 29 Mart 2024 - 16:14

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Eğitim, seyahatler ve yabancılarla ilişkiler gündemde sevgili ikizler. İşleriniz hızlanmaya başlıyor. Sabrettiğiniz konularda gelişmeler var. Bugün ilişkilerinizde gerginlikler, anlaşmazlıklar çıksa da kararlı bir tavır sergilerseniz işler kolaylaşacak.