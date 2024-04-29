Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:
Sevgili ikizler, sevdiğiniz etkinliklere zaman ayırın.. Zihninizi biraz boşaltmalı ve motive olmalısınız. Konuların üzerine gitmek bugün çözümsel bir yaklaşım değil.. Akışına bırakın. Kafanızı dağıtacak etkinlikler bulun ve mutlaka katılın.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- AKP'de toplu istifa!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurum kazanacak diyen astrolog neden yanıldığını anlattı
- Cem Yılmaz'dan 'gönder'meli' paylaşım
- Kayıp ekonomist Berzeg olayında yeni gelişme!
- O il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Otobüsteki dehşetten acı haber geldi
- Hamza Dağ'ın 'içkili mekan turları' bitmedi