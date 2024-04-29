Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Nisan 2024 - 16:23

Güncelleme: 29 Nisan 2024 - 16:23

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:

Sevgili ikizler, sevdiğiniz etkinliklere zaman ayırın.. Zihninizi biraz boşaltmalı ve motive olmalısınız. Konuların üzerine gitmek bugün çözümsel bir yaklaşım değil.. Akışına bırakın. Kafanızı dağıtacak etkinlikler bulun ve mutlaka katılın.